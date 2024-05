Carton plein des U17 féminines face à l’Algérie

L’équipe du Maroc féminine de football U17 s’est qualifiée au dernier tour des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2024, après sa large victoire face à son homologue algérienne par 4 buts à 0, vendredi à Alger, en match retour du troisième et avant dernier tour de ces éliminatoires.



Les buts de la sélection marocaine ont été l'œuvre de C.Boughazi (6e), L.M.Jamai (62e,79e) et D.Haizoun (76e).



En match aller, la sélection marocaine s’est imposée par 4 à 0.



Les sélections africaines qualifiées au Mondial féminin des moins de 17 ans seront connues à l’issue du quatrième et dernier tour en juin prochain.



La Coupe du Monde 2024 féminine U17 est prévue du 16 octobre au 3 novembre prochains, en République Dominicaine.