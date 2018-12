Carton des scolaires marocains au championnat africain de cross

Les athlètes de la sélection nationale du cross des écoles ont surclassé leurs concurrents lors du Championnat africain du cross des écoles qui s'est tenu, du 9 au 12 décembre, dans la métropole économique ivoirienne d’Abidjan.

Chez les garçons, les athlètes marocains ont totalement dominé le podium. Hicham Boulkil, Hamza Chahine et Abdallah Alatem se sont adjugé, dans l’ordre, les trois premières places.

Chez les filles, les deux premières places ont été remportées par les Marocaines Leila Belhadine et Souhaila Bouhtour.

Au total, la sélection nationale a aligné 6 athlètes pour cette compétition continentale à laquelle la France a également pris part.

Le coup d’envoi de ce championnat a été donné par le ministre ivoirien des Sports Claude Paulin Danho, en présence de l’ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, Abdelmalek Kettani, et du président de la Fédération africaine du sport scolaire, le Marocain Belqasmi Youssef.