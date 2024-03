Carlo Ancelotti : Brahim Diaz sera un atout pour une grande équipe comme le Maroc

L’entraîneur du Real Madrid, l’italien Carlo Ancelotti, a affirmé, vendredi, que Brahim Diaz, convoqué pour la première fois par le sélectionneur national, Walid Regragui, sera ''un atout pour une grande équipe'' comme le Maroc.

‘’Le Maroc est une grande équipe dirigée par un bon entraîneur que je connais’’, a souligné Ancelotti, lors d’une conférence de presse.



"Pour nous, Brahim Diaz est un joueur important et il peut l'être pour n'importe quelle équipe. Il a choisi où on le voulait et il a bien choisi’’, a soutenu le coach italien.

‘’Le Maroc a fait une Coupe du monde formidable et Brahim va apporter une valeur ajoutée à cette grande équipe’’, a insisté Ancelotti.



Brahim Diaz s’est dit ‘’fier et heureux’’ de porter le maillot de l’équipe nationale du Maroc, en prévision des deux matchs amicaux que disputeront les Lions de l'Atlas fin mars contre l’Angola et la Mauritanie.



‘’Lorsque la liste des joueurs convoqués par le Maroc est sortie mercredi avec mon nom, je me suis senti fier et heureux. Qui n'aimerait pas jouer dans une équipe nationale comme celle du Maroc ?’’, a-t-il déclaré, jeudi soir, dans un entretien accordé à la radio ‘’Cadena Ser’’.

‘’Je pense que l'amour et le projet qu'ils m'ont montré au Maroc sont très importants’’, a soutenu le joueur de 24 ans, ajoutant avoir été ‘’guidé par le cœur’’.



A noter que le Onze national entamera aujourd’hui son stage de préparation du côté du Complexe Mohammed VI de football à Maâmoura en perspective des deux prochains matches amicaux retenus pour les dates FIFA du mois de mars. La première rencontre est prévue le 22 courant contre l’Angola et la seconde le 26 dudit mois face à la Mauritanie, sachant que ces deux confrontations se dérouleront au Grand stade d’Agadir.