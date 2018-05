Campagne médicale au profit d’enfants en situation difficile à Sala Al-Jadida

L’Association marocaine pour la protection de la santé a organisé, samedi au complexe socioculturel de Sala Al-Jadida, une campagne médicale au profit de plus de 120 enfants en situation difficile avec la participation d'une trentaine de médecins et des cadres associatifs.

Organisée en partenariat avec l'Association slaouie pour le développement intégré et en collaboration avec l’Entraide nationale, la commune de Salé et l'arrondissement de Hssain, cette campagne entend venir en aide à plus de 120 enfants en situation difficile qui ont bénéficié de consultations dans différentes spécialités telles l’ophtalmologie, l’ORL, la pédiatrie, la cardiologie, la pneumologie et la médecine générale ainsi que des séances de sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire, a déclaré à la MAP le président de l'Association marocaine pour la protection de la santé, El Hassani Moulay Rachid. L’association, a-t-il ajouté, mène des actions médicales similaires qui s'inscrivent dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), au niveau national, l'objectif étant d’alléger la souffrance des enfants en situation difficile.

Pour sa part, Saida El Alami, présidente de l'Association slaouie pour le développement intégré, active dans le domaine du handicap et de la protection de l'enfance, a indiqué que cette initiative a pour but de promouvoir la prévention chez les enfants en situation difficile, en particulier ceux ayant des difficultés relatives à la santé, à travers le suivi médical, la sensibilisation à la culture de santé et la prévention des maladies.

Parallèlement à cette campagne, des ateliers de sensibilisation au profit des parents d'enfants ainsi que des activités ludiques pour les enfants ont été au programme de cette journée.