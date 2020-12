Calvin Dark, analyste américain: Washington a envoyé un message clair au monde

La décision historique des Etats-Unis de reconnaître la marocanité pleine et entière du Maroc sur son Sahara, annoncée lors de l'entretien téléphonique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI avec le président américain, Donald Trump, est "un message clair et sans ambiguïté au monde" que le conflit autour du Sahara "doit prendre fin", a indiqué l'analyste américain, Calvin Dark.



"L’annonce d’aujourd’hui par les Etats-Unis réaffirme deux choses que la communauté internationale connaît depuis des décennies: la souveraineté du Maroc sur le Sahara, et le fait que la proposition marocaine d’autonomie est la seule base pour une solution juste et durable du conflit", a ajouté, dans une déclaration à la MAP, cet expert des questions internationales et fin connaisseur du Maghreb.



"Aujourd'hui est une journée marquante pour les milliers de Sahraouis qui vivent dans les provinces du Sud du Maroc, car cette annonce ouvre la voie à plus de stabilité, de sécurité, d'investissements, d'échanges et de développement économique qui leur profiteront directement", a poursuivi Calvin Dark ajoutant que c'est "aussi un signal fort d’espoir aux réfugiés sahraouis détenus dans les camps du Polisario (à Tindouf, Sud-Ouest de l’Algérie) que leur cauchemar va bientôt prendre fin". Avec cette nouvelle décision, "l’Algérie et le Polisario doivent retrouver le Maroc autour de la table des négociations et résoudre ce conflit sur la base de la proposition marocaine de compromis", a-t-il conclu.