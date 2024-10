CRI Tanger-Tétouan-Al Hoceima : 618 projets approuvés pour un investissement de plus de 60 MMDH

La Commission régionale unifiée d’investissement (CRUI) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a instruit 696 projets d'investissement durant les neuf premiers mois de 2024, dont 618 approuvés, soit un taux d’acceptation de 88%.



Ces projets totalisent un volume d'investissement global de près de 69 milliards de dirhams (MMDH), Instruits favorablement dans un délai moyen de 4,13 jours, ont indiqué des données du Centre régional d'investissement de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRI-TTA), notant qu'ils vont permettre la création de 60.000 emplois à terme, renforçant l'engagement du Centre envers le développement économique et social.



La région du Nord occupe par ailleurs la 2è position au niveau national avec 6.881 nouvelles entreprises créées à fin août dernier, avec un délai moyen de création d’entreprises de 1,55 jours, précise le CRI.



Par secteur d'activité, le commerce s'accapare la part du lion avec 41,48% des entreprises créées, suivi des services divers (14,99%), du bâtiment et travaux publics (BTP) et activités immobilières (14,6%), des transports (8,88%), des industries (7,34%), des hôtels et restaurants (5,43%), du secteur des technologies d'information et de communication (2 %), des activités financières (1,68%) et de l'agriculture et pêche (0,6%).



La CRUI a également approuvé 75 projets de conventions d’investissement pour un montant total de 10 MMDH à fin septembre 2024, à même de créer environ 12.000 emplois stable à terme, ainsi que 48.145 emplois effectifs, en plus de 148 dossiers de conciliation résolus.



La ventilation sectorielle des projets de conventions d’investissements approuvés par le CRUI fait ressortir la prédominance du secteur industriel avec 41,34% des montants d’investissements approuvés, suivi du tourisme (26,67%), de l’industrie agroalimentaire (20%), des services divers (9,33%), ainsi que de l’éducation et la formation et le BTP, à hauteur de 1,33% pour chacun des secteurs.



Ces 9 premiers mois ont été également marqués par l’organisation de 108 séances de formation, dans le cadre du programme "investangier Academy", ayant bénéficié à près de 3.853 porteurs de projets.