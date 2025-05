CMouine Chaâbani: La RSB a été la meilleure pendant toute la compétition

La Renaissance Sportive de Berkane, sacrée dimanche en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), a été la meilleure équipe tout au long de la compétition, a affirmé son entraîneur Mouine Chaâbani, évoquant "un sacre mérité".



"Nous avons fait un bon parcours. Quand on regarde les statistiques, notre équipe a été la meilleure pendant toute cette compétition, avec presque la meilleure attaque et la meilleure défense. Nous n’avons perdu qu’un seul match et sommes restés invaincus à domicile", a-t-il déclaré en conférence de presse à l'issue de la finale retour disputée à Zanzibar face au club tanzanien de Simba SC.

"Tout au long du parcours, nous avons su imposer notre personnalité, aussi bien à Berkane que sur les terrains adverses", a-t-il ajouté.



Revenant sur le déroulement de la finale retour, le technicien a reconnu que le staff était conscient que "le match n’allait pas être facile", soulignant que la première mi-temps aurait pu tourner en faveur de la RSB, avec plusieurs occasions franches, déjouées uniquement par les interventions décisives du gardien de Simba.



"A la pause, j’ai demandé aux joueurs de faire preuve de plus de calme et de concentration, et de pratiquer le football qu’ils maîtrisent", a-t-il expliqué, notant que son équipe a ensuite "bien géré la deuxième période".



Chaâbani a également précisé que les changements opérés en cours de match ont été dictés par les avertissements reçus par certains joueurs.

Sur l’ensemble des deux confrontations, il a estimé que la RSB avait été "meilleure que l’adversaire, surtout au match aller, avec les nombreuses occasions créées".

"Je félicite chaleureusement mes joueurs pour les sacrifices qu’ils ont endurés afin de relever cette coupe," a conclu Chaâbani.