CHAN 2024: Mohamed Rabie Hrimat meilleur joueur, consécration du Patron

-
CHAN-2024: Oussama Lamlioui, l’ascension fulgurante d’un attaquant hors-pair
-
CHAN 2024: D’anciens internationaux saluent l’exploit de la sélection marocaine
-
CHAN-2024. Gianni Infantino : Le Maroc, un grand pays du football
-
Hamza Igamane signe pour cinq ans à Lille
-
Walid Regragui : Face au Niger, le Maroc a tout pour gagner
Ce pur produit du football marocain incarne, à lui seul, tout le potentiel tech nique et logistique local et sa capacité à produire des joueurs de bonne qualité, ca pables d’apporter un plus aux clubs et équipes nationales marocaines, notamment dans les joutes continentales et internationales.
Formé au FUS de Rabat, une prestigieuse école de football au Maroc, le joueur, âgé de 31 ans, a déjà défendu les couleurs du Kénitra AC, avant de rejoindre l’AS FAR en novembre 2020, où il s’impose comme la cheville ouvrière de la formation militaire et remporte avec elle le titre du championnat (2022-2023).
Du haut de ses 186 cm, il a contribué par sa générosité physique et sa finesse technique, au retour du club rbati au devant de la scène, avec notamment une place de dauphin en Botola Pro lors de la saison 2023-2024 et une finale de la Coupe du Trône en 2023.
Pour les experts, Hrimat, qui se positionne en tant que milieu axial offensif ou relayeur, constitue la plaque tournante du système établi par Sektioui, grâce à sa lecture de jeu fine, son sens de l’anticipation et sa rigueur tactique. Ses interventions justes, utiles et précises ont souvent permis aux Lions de l’Atlas de dominer le mi lieu du terrain, point névralgique de tout champ de bataille footballistique.
Grâce à sa régularité et sa personnalité, Hrimat n’a pas tardé à s’imposer comme le patron au sein de l’AS FAR. Assumant le même rôle dans la sélection nationale des joueurs locaux, son leadership a été primé par le titre d’homme du match lors du duel face à l’Angola, puis en quart de finale contre la Tanzanie.