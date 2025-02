CGEM : Lancement de l'initiative "Génération AI : Booster 1000 PME marocaines"

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a annoncé, lundi, le lancement de l'initiative "Génération AI : Booster 1000 PME marocaines", en partenariat avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et LinkedIn.



Ce programme vise à accompagner 1.000 petites et moyennes entreprises marocaines dans l'adoption de l'intelligence artificielle (IA) en leur fournissant des licences d'apprentissage exclusives sur LinkedIn, précise la Confédération dans un communiqué. Via ce programme, la CGEM et ses partenaires ambitionnent d'outiller les entrepreneurs marocains avec les connaissances et les compétences essentielles pour mieux appréhender les nouvelles opportunités offertes par l'intelligence artificielle et ainsi booster leur compétitivité et leur productivité, fait savoir la même source.



Les entrepreneurs auront également accès à plusieurs modules de formation, notamment sur l'innovation, le développement durable, la stratégie digitale. Ils recevront des licences individuelles et non transmissibles, valables jusqu’en septembre 2025.



Les entreprises intéressées devront soumettre leur candidature via ce formulaire (https://shorturl.at/fgq0u) et devront s'engager à compléter au moins deux modules de formation.

Sont également associés à cette initiative l'AFEM (Association des femmes entrepreneurs du Maroc) et le Technopark pour maximiser l'impact de ce programme auprès de toute la communauté des entrepreneurs marocains.