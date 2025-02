CDM 2030, une opportunité majeure pour la jeunesse marocaine

La Coupe du monde 2030 représente une opportunité sans précédent pour la jeunesse marocaine, ont affirmé les intervenants lors d'une rencontre organisée dans le cadre de L’Débat, sous le thème "La Coupe du monde, quelles opportunités pour la jeunesse ?".



Le Maroc aura besoin de près de 30.000 jeunes volontaires pour la Coupe du monde 2030, ont rappelé les participants, soulignant que cette échéance sportive planétaire représente une occasion unique pour la jeunesse marocaine d’acquérir de nouvelles compétences, de bénéficier de formations et de stages, et d’accéder à des opportunités professionnelles.



Les participants ont mis en avant les bénéfices que pourront tirer ces jeunes volontaires de leur engagement, notamment l’opportunité de travailler aux côtés de professionnels du domaine sportif, précisant que cette immersion leur permettra non seulement de développer leur savoir-faire, mais aussi de bâtir un réseau solide dans un secteur en pleine expansion. A l’issue de cet événement d’envergure, un certificat de participation leur sera délivré, attestant de leur implication et des compétences acquises.



Les intervenants ont souligné que la Coupe du Monde 2030 pourrait également être une opportunité pour les NEETs (jeunes sans emploi, ne poursuivant pas d’études et ne suivant pas de formation), en intégrant ces jeunes dans le dispositif organisationnel, l’objectif étant de leur offrir une expérience structurante et de les aider à trouver une vocation professionnelle durable.



Ils ont également insisté sur l’importance d’une répartition territoriale équitable des retombées de la compétition. Selon eux, tous les territoires du Royaume doivent bénéficier des opportunités générées par l’organisation de la Coupe du monde, afin d’assurer un développement harmonieux à travers le pays.



Les experts présents ont tenu à rappeler que le Maroc dispose du capital humain nécessaire pour organiser un événement d’une telle ampleur, mettant en avant le succès de l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations de futsal.



Par ailleurs, ils ont relevé les investissements conséquents réalisés par le Royaume dans les infrastructures sportives et de transport, avec la modernisation des stades, le développement des aéroports, l’amélioration des routes et l’extension du réseau ferroviaire, notamment avec le TGV. Ces efforts témoignent du sérieux et de l’engagement du Maroc à assurer une organisation irréprochable pour la Coupe du monde 2030.



Cette rencontre a permis d’éclairer les perspectives qu’offre cet événement mondial à la jeunesse marocaine et de souligner la nécessité d’une mobilisation nationale pour en maximiser les retombées.



Initiée par les associations "Marocains Pluriels" et "Oxy’Jeunes", cette rencontre a été marquée par la présence de grands noms du football et du journalisme sportif, notamment Aziz Bouderbala, Hamza Hachlaf et Lino Bacco. "L’Débat" constitue un espace de dialogue intergénérationnel, offrant aux jeunes l’opportunité d’exprimer leurs idées devant des acteurs de différents domaines.