CAN de beach soccer

La sélection nationale marocaine de beach-soccer s’est rendue mardi dernier à Sharm El Sheikh en Egypte pour disputer la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la discipline prévue du 8 au 14 décembre courant.

Lors du tirage au sort de la compétition, effectué le 29 octobre dernier, les hommes de Mustapha El Haddaoui, deux fois 4èmes lors des deux dernières CAN, avaient hérité du groupe A qui comprend le pays hôte, l'Egypte, la Côte d'Ivoire et le Madagascar, champion d'Afrique 2014.

Le groupe B se compose du Sénégal, tenant du titre, du Nigeria, de la Tanzanie et de la Libye.

Les finalistes de la CAN représenteront le continent lors de la prochaine Coupe du monde prévue en novembre 2019 au Paraguay.