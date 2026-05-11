Le MAS retrouve la pole position

Le Maghreb de Fès s'est imposé sur la pelouse de l'Union Touarga (1-0), en match de la 20è journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, disputé dimanche.



L’unique réalisation des Fassis a été l'œuvre de Hamza Ait Allal à la 68è minute de jeu.

Cette victoire permet au MAS de reprendre les commandes du classement avec 41 points. L'UTS occupe la 15è position avec 13 unités.

Bonne opération également de l’AS FAR qui a surclassé en déplacement le Hassania d'Agadir sur le score de 3 buts à 2.



Les Militaires ont ouvert le score dès la 6e minute grâce à Jalal Eddine El Khfiyef. Les locaux ont rapidement réagi en égalisant à la 9e minute sur un but contre son camp de Nouh Mohamed El Abd.

Jalal Eddine El Khfiyef a, ensuite, redonné l’avantage à l’AS FAR à la 38e minute, avant que Silva Cabral Eclides n’égalise pour le HUSA quatre minutes plus tard.



Le capitaine Rabie Hrimat a offert la victoire aux hommes d’Alexandre Santos à la 90e minute, en transformant un penalty.

Grâce à ce succès, l’AS FAR grimpe à la 2e place du classement avec 40 points, à une longueur du leader, le Maghreb de Fès.

Le Hassania d’Agadir occupe, quant à lui, la 12e position avec 20 points.

De son côté, le COD Meknès s'est incliné à domicile face à la Renaissance sportive de Berkane (0-1).



Paul Valere Bassene a inscrit l’unique réalisation des hommes de Mouine Chaabani à la 15è minute de jeu.

Au terme de ce match, la RSB rejoint le WAC à la 3è place avec 37 unités. Le CODM est 7è avec 27 unités.

Enfin, l’Ittihad de Tanger et le Difaâ d’El Jadida se sont quittés sur un nul (1-1), match disputé au Grand Stade de Tanger.



Le club jadidi a ouvert le score par l’intermédiaire d’Abderrazak Ennakous à la 18è minute, avant que l’Ittihad de Tanger n’égalise grâce à Faouzi Abdelmouttalib à la 31è minute de jeu.

Le Difaâ d’El Jadida porte, ainsi, son total à 29 points à la 6è place, tandis que l’Ittihad de Tanger compte désormais 20 unités à la 11è position.



Samedi en match avancé, le WAC a battu le Raja par 1 à 0 dans un derby disputé à huis clos.

A noter que cette manche devait se clôturer hier par la programmation de trois rencontres : OCS-FUS, USYM-KACM et RCAZ-OD.