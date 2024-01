CAN-2023 : Les préparatifs des Lions de l'Atlas se passent dans de bonnes conditions

Les préparatifs des Lions de l’Atlas se passent dans de bonnes conditions, en prévision de leur participation à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football 2023, qui se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire, ont assuré des joueurs de l’équipe du Maroc.



"Les entraînements se passent dans une ambiance positive. Nous espérons signer un bon résultat en Côte d’Ivoire", a affirmé Ayoub El Kaabi dans une vidéo mise en ligne mercredi sur la page YouTube de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).



"Les préparatifs se passent bien. Il existe une énergie positive entre les joueurs. Nous sommes comme des frères et ça se répercute sur la pelouse", a souligné le joueur de l'équipe grecque de l’Olympiakos FC.



De son côté, Sofiane Boufal a exprimé la volonté des joueurs de l'équipe nationale de relever ce nouveau défi.



"Nous essayons de nous préparer de la meilleure des façons. Nous savons très bien que c’est une compétition qui va être compliquée, mais nous sommes prêts à relever ce challenge et faire de belles choses", a-t-il indiqué.



Le joueur d’Al-Rayyan SC (Qatar) a souligné que "nous allons tout faire" pour décrocher le sacre africain.

La sélection nationale se rendra dimanche prochain à San Pedro, ville du Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire, en vue de poursuivre sa préparation à la CAN.



Selon la Fédération Royale marocaine de football, en prévision de cette 34ème édition de la CAN, "les Lions de l’Atlas disputeront finalement un match de préparation face à la sélection sierra léonaise le 11 janvier, en remplacement du match face à la Gambie programmé initialement le 7 janvier".



En attendant, la sélection nationale a effectué, mercredi, une nouvelle séance d’entraînement au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora, pour passer en revue les différents aspects de la préparation.



L’équipe nationale, qui disputera la phase de poules de la CAN Côte d'Ivoire-2023 dans la ville de San Pedro, évoluera dans le groupe F aux côtés des sélections de la RD Congo, de la Zambie et de la Tanzanie.