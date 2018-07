CAN 2021 : Première mission de la CAF en Côte d’Ivoire

Depuis le 24 juillet, et jusqu’au 31 juillet courant, la Côte d’Ivoire reçoit une visite d’inspection de la Confédération africaine de football (CAF). Cette première mission est conduite par Samson Adamu, directeur des compétitions qui est accompagné de Mohamed Shawarby du Département des compétitions et Mourad Fahmy du Département des voyages. Objectif de la visite, « s’enquérir de l’existence ou du début de réalisation des infrastructures sportives, hospitalières et hôtelières afin de mesurer la détermination de la Côte d’Ivoire à organiser la CAN dans trois ans », indique un communiqué du Comité d’organisation de la compétition (COCAN 2021).

Après avoir rencontré, le 24 juillet, le président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), en préambule de cette visite d’inspection qui prendra fin le 31 juillet par une rencontre avec le nouveau ministre des Sports, Danho Paulin, la délégation de la CAF a entamé la visite des sites retenus dans le cadre de cette grande fête de la jeunesse.

Première étape, le mythique stade Houphouët-Boigny, qui sera rénové et couvert pour la CAN 2021. En outre, sa capacité sera portée de 33.000 à 40.000 places.

C’est à Ebimpé, dans la périphérie d’Abidjan que l’on a véritablement senti les choses bouger. En effet, la visite a permis de découvrir un édifice immense sorti de terre. Le grand stade de classe A prévu pour accueillir la cérémonie d’ouverture, ainsi que l’apothéose de la CAN 2021 est pratiquement dessiné. Bâti sur une superficie de 20 hectares, en plus des 19 autres hectares réservés aux parkings, l’imposant bâtiment de 5 étages, don de la République de Chine à hauteur de 63 milliards de Francs CFA, aura une capacité de 60.012 places.

Posant beaucoup de questions et prenant beaucoup de notes, les inspecteurs ont visité mercredi dernier, les infrastructures sanitaires et sportives comme le centre de cardiologie et l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs). Jeudi matin, ils ont mis le cap sur la ville de Korhogo dans le nord du pays avant les étapes de San Pedro dans le sud-ouest, vendredi. Samson Adamu et sa délégation seront à Bouaké, samedi, puis à Yamoussoukro, la capitale politique, où ils passeront la nuit.

De retour à Abidjan, lundi 30 juillet, les inspecteurs feront une synthèse de leur mission au président de la Fédération ivoirienne de football, Augustin Sidy Diallo, avant de boucler le séjour par une audience avec le ministre des Sports, Claude Paulin Danho.