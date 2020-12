Brice Hortefeux: Le conflit du Sahara a trop duré, il faut ouvrir une nouvelle page

“Le conflit du Sahara a trop duré, il faut ouvrir une nouvelle page», a affirmé, lundi, l'eurodéputé français, Brice Hortefeux. «Je considère que le conflit sur le Sahara a top duré. Il faut désormais ouvrir une nouvelle page et tout ce qui va dans le sens d’un règlement durable doit être encouragé et approuvé», a souligné M. Hortefeux, membre de la Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb au Parlement européen, dans une déclaration à la MAP, en réaction à la décision de l’administration américaine de reconnaître la pleine souveraineté du Maroc sur le Sahara. Le règlement du conflit du Sahara permettra une paix durable dont les retombées ne pourront qu’être bénéfiques pour le Maghreb, l’Afrique et le pourtour méditerranéen, a ajouté Brice Hortefeux, également membre de la Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée. Il a relevé, dans ce contexte, que la commission des affaires étrangères du Parlement européen «évoquera certainement cette nouvelle étape (reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, NDLR) dans les relations avec les pays du Maghreb», indiquant qu’en tant qu’eurodéputé français, il ne manquera pas de s’associer à toutes les voix appelant l’Union européenne à imiter les Américains.