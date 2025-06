Bourse de Casablanca : performance hebdomadaire négative

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine du 26 au 30 mai sur une note négative, son indice principal, le MASI, reculant de 0,75% à 17.976,11 points (pts).



Le MASI.20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, a diminué de 0,61% à 1.465,56 points et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, a baissé de 1,11% à 1.217,33 points.



Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a cédé 0,32% à 1.758,99 points, rapporte la MAP.



Sur le plan sectoriel, le secteur "Société de financement et autres activités financières" a été la lanterne rouge du MASI, avec une perte de 4,8%, suivi des "Ingénieries et biens d’équipement industriels" (-3,64%) et "Distributeurs" (-2,95%).



À l’opposé, l'indice "Chimie" a enregistré la meilleure performance avec une hausse de 3,26%, devançant "Industrie pharmaceutique" (+2,84%) et "Loisirs et Hôtels" (+2,15%).



Les échanges ont dépassé 1,84 milliard de dirhams (MMDH), réalisés principalement sur le marché central "Action" et dominés par les transactions sur Attijariwafa Bank (11,81%), Alliances (7,56%), Jet Contractors (7,17%).



La capitalisation boursière a avoisiné 944,6 MMDH.



Aux valeurs individuelles, Salafin (-7,55% à 600 DH), Jet Contractors (-6,67% à 2.240 DH), Ib Maroc.com (-5,66% à 36,5 DH), Ennakl (-5,43% à 33,1 DH) et Sanlam Maroc (-5% à 1.805 DH) ont accusé les plus fortes baisses.



À l'inverse, Fenie Brossette (+6,14% à 294 DH), Zellidja (+3,71% à 155 DH), CFG Bank (+3,48% à 238 DH), SNEP (+3,47% à 724,3 DH), Sothema (+3,45% à 1.500 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.