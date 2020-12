Bourse de Casablanca 2020, une année de montagnes russes

La Bourse de Casablanca, à l'instar des places internationales, a connu une année agitée, durant laquelle le Masi a joué le yo-yo, affichant la correction la plus rapide de son histoire, mais aussi un rattrapage au-delà de toutes les prévisions. C'est à partir de mars, avec l'annonce des premiers cas de contamination à la Covid19 au Maroc et par la suite l'instauration de l'état d'urgence sanitaire, du confinement et la décision de la fermeture des frontières, que la Bourse a commencé sa descente aux enfers. Au 18 mars, le Moroccan All Share index s'affichait à 8.987 points, soit une perte de 26,2% depuis le début de l'année. La casse a été, cependant, limitée grâce à la décision de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) de réduire les seuils de variation quotidienne des cours des instruments financiers. A partir de mai, la place casablancaise a commencé à afficher quelques signes de reprise. Après une période d'hésitation, la Bourse a ensuite accéléré, à partir de fin septembre, sa reprise A date d'aujourd'hui, le principal indice de la Bourse de Casablanca accuse une contre-performance de 6,79%. Le nouvel indice MSI 20 affiche une perte de 7,28%, alors que le Madex enregistre une baisse de 6,89%.