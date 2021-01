Bounou et En-Nesyri décisifs lors du derby sévillan

Le Séville FC, de Yassine Bounou et Youssef En-Nesyri, a arraché un nul (1-1) samedi face à Betis Séville au stade Benito Villamarin, lors du "Derbi sevillano" à l'occasion de la 17è journée de la Liga. L'international marocain, Youssef En-Nesyri, a profité d'une mauvaise relance de l'Algérien Aissa Mandi, trouvant en retrait Suso qui n'a pas hésité à mettre le ballon dans les filets (48è).



Sergio Canales a égalisé sur pénalty (53è) pour Betis. De son côté, le portier marocain Yassine Bounou a permis à Séville d'éviter le pire en éloignant un penalty botté par le Français Nabil Fekir à la 75è, maintenant son club en vie.



Au terme de cette rencontre, le Séville FC cède sa quatrième place au classement à Villarreal, vainqueur plus tôt de Levante (2-1), alors que le Betis passe provisoirement de la 10è à la 9è place. Par ailleurs, l’international marocain Romain Saïss a inscrit samedi son deuxième but de la saison pour le compte de Wolverhampton qui a ramené un point de Brighton (3-3), lors d'un match spectaculaire comptant pour la 17è journée du Championnat d'Angleterre.



D'une tête pleine de maîtrise, le capitaine des Lions de l'Atlas a permis aux Wolves de remettre les pendules à l'heure (19è), après avoir concédé un but d'Aaron Connolly en début de match (12è). Les coéquipiers de Saïss ont par la suite pris l'avantage sur un but de Dan Burn contre son camp (33è) et sur un penalty transformé par Rúben Neves (43è). Mené 1-3 après la première période, Brighton a réussi à recoller au score grâce à Neal Maupay qui a redonné espoir aux siens (46è) et Lewis Dunk (70è) qui sauve son club d'une défaite sur sa pelouse. Au terme de ce résultat, Wolverhampton demeure en 12è position, avec 22 points au compteur, alors que Brighton stagne toujours à la 17è place avec désormais 14 unités.