Théâtre



La 11ème édition du Festival international du théâtre d'Amannay aura lieu du 27 au 31 mars prochain à Ouarzazate, à l'initiative de l'Association Fawaniss. Organisée sous le thème "Amannay, une lampe éclairante et une histoire de militantisme", cette manifestation culturelle et artistique vise à consacrer la culture théâtrale et à encourager les créations artistiques locales et nationales, indique un communiqué de l'association.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l'Association Fawaniss, Youssef Bouakhbiane, a souligné que cette édition vise aussi à s'ouvrir sur des expériences théâtrales nationales et internationales et à conforter la place du théâtre dans la carte des arts dynamiques dans la région Draâ-Tafilalet. Ce rendez-vous culturel, organisé en collaboration avec le Conseil régional de Draâ-Tafilalet et le ministère de la Culture et de la Communication (département de la culture), s'assigne pour objectifs de faire connaître l'expérience locale dans ce domaine et mettre en exergue les efforts des artistes-créateurs de cette région du Royaume.



Poésie



L’Institut Cervantès de Fès vient de lancer la deuxième édition du concours de poésie et récit court 2019. Ouvert à tous les Marocains résidant au Maroc, sans restriction d’âge, le concours primera un vainqueur et un finaliste pour les deux rubriques : poésie (60 vers au maximum) et récit court (3.200 mots au maximum). Outre une œuvre littéraire, le gagnant bénéficiera d’une bourse d’études qui couvrira les frais d’inscription à l’examen DELE (Diplôme d’espagnol comme langue étrangère), qui se déroulera dans l’un des centres d’examen dépendant de Fès (Fès, Nador et Meknès), ou bien d’un cours d’espagnol à l’Institut Cervantès de Fès ou de Meknès.