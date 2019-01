Britney Spears

La chanteuse de pop Britney Spears a décidé d'annuler la résidence qu'elle devait donner à Las Vegas pour s'occuper de son père malade, mettant ainsi sa carrière entre parenthèses, a-t-elle annoncé vendredi. La star de la pop des années 1990 et 2000, qui a marqué la jeunesse de toute une génération, devait commencer en février une série de concerts dans un casino de Las Vegas dans le cadre de sa tournée "Domination". "Je ne donnerai pas de concerts pour mon nouveau spectacle Domination (...) J'ai choisi de donner la priorité à ma famille", a-t-elle écrit dans un message publié sur les réseaux sociaux. "Il y a quelques mois mon père a été hospitalisé et a failli mourir", a-t-elle ajouté, précisant que "toute (son) énergie serait maintenant consacrée à (sa) famille". Cette résidence dans la capitale américaine du jeu aurait été la deuxième pour Britney Spears, qui s'y est déjà produite entre 2013 et 2017.



Musée

Le Metropolitan Museum de New York a accueilli en 2018 quelque 7,36 millions de visiteurs, du jamais vu pour l'institution qui a instauré début mars un prix d'entrée fixe pour les personnes n'habitant pas la mégalopole. Encore loin derrière le Louvre qui a aussi battu son record, à 10,2 millions. Avec 7,36 millions de visiteurs, la fréquentation du Metropolitan Museum de New York est en hausse de 5,1% par rapport à 2017, qui était déjà un millésime sans précédent. Elle a été portée par l'exposition "Heavenly Bodies" sur les liens entre mode et religion catholique, qui a battu tous les records avec 1,65 million de visiteurs. L'exercice a également bénéficié des expositions consacrées à Michel-Ange et à David Hockney, étalées toutes deux sur fin 2017 et début 2018. Les chiffres de 2018 intègrent les visiteurs du bâtiment principal du musée, situé sur la Cinquième avenue en bordure de Central Park, mais aussi ceux de ses deux antennes à Manhattan, les Cloisters et le Met Breuer.