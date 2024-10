Botola Pro : La passe de trois du Raja

L’Ittihad de Tanger et l’AS FAR se sont quittés sur un nul (1-1), dimanche au stade Saniat R’mel à Tétouan, en match comptant pour la 5ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.



Ali El Harrak a surpris les Militaires avec un but précoce à la 4ème minute de jeu, avant qu’Anas Bach n’égalise pour les siens (81e).



Dans l’autre match disputé dimanche au stade Larbi Zaouli à Casablanca, le Raja s’est imposé face à la Renaissance Zemamra par 2 buts à 0. Mohamed Boulacsout (54e) et Naoufel Zarhouni (59e) ont marqué les buts de la victoire du Raja de Casablanca.



Quant à la Renaissance de Berkane, elle s’est inclinée devant le FUS de Rabat sur le score de 1 but à 0, match disputé au stade municipal de Berkane. Les visiteurs ont pris l’avantage grâce à un but contre son camp d’Adil Tahif (66e).

Le FUS a été réduit à dix après l’expulsion d’Ayoub Mouddane (74e).



Enfin, le Difaâ El Jadida s’est incliné à domicile face à l’Olympic Safi par 2 buts à 1. Souhail Yechou a ouvert le score pour les visiteurs en transformant un penalty dès la 6ème minute, avant que Cheikhna Samake ne creuse l’écart (19e). Omar Arjoune a réduit le score à la 42ème minute.



Résultats



UTS-MAT : 1-0

SCCM-JSM : 0-0

CODM-MAS : 2-0

HUSA-WAC : 1-1

DHJ-OCS : 1-2

Raja-RCAZ : 2-0

IRT-ASFAR : 1-1

RSB-FUS : 0-1.



Championnat D2



Voici les résultats complets des matches de la 2ème journée de la Botola Pro D2 de football:

JSM-MCO : 1-0

SM-OD : 3-2

USMO-KAC : 2-1

WAF-CAK : 3-1

CJBG-CAYB : 2-1

OCK-RCOZ : 1-2

RAC-KACM : 1-0

RBM-USYM : 3-1.