Botola Pro D1 : Nul blanc entre le HUSA et le WAC

Le Hassania Agadir et le Wydad Casablanca se sont quittés sur un nul blanc (0-0), mardi au Grand stade d’Agadir, en match en retard de la 11e journée de la Botola Pro D1 Inwi de football.

A l’issue de ce match, le Hassania Agadir reste lanterne rouge avec 6 unités, tandis que le Wydad Casablanca occupe la 3e place du classement (23 pts).



Par ailleurs, le championnat se poursuivra à partir d’aujourd’hui pour le compte de la 13ème journée. Ainsi, ce jeudi à partir de 16h00, deux rencontres sont au programme à savoir FUS-CAYB et Raja-IRT. A 18 heures, le SCCM sera à l’épreuve de la RSB, alors qu’à 20 heures, le MAT donnera la réplique à l’UTS.



Le lendemain, le premier match programmé à 16 heures mettra aux prises la RCAZ et le MCO. Cette confrontation sera suivie à 18 heures par deux matches opposant le HUSA au MAS et le WAC à l’OCS. La clôture de cette journée sera le match JSS-ASFAR dont le coup d’envoi sera donné à 20 heures.