Botola Pro D1 : Le WAC se rassure face à la JSS

Le Wydad de Casablanca s’est largement imposé face à la Jeunesse sportive Soualem (3-0), en match de la 14ème journée de la Botola Pro D1 de football, disputé samedi au stade Laarbi Zaouli à Casablanca.



Les buts du WAC ont été inscrits par Oussama Zamraoui (7è), Mehdi El Moubarik (31è) et Sidi Bouna Amar (62è).



Dans l’autre match programmé samedi au stade 18 Novembre à Khémisset, l’Union Touarga et la Renaissance Zemamra se sont quittées sur un nul (0-0). Quant au COD Meknès, il s’est imposé par 1 but à 0 face à l’Ittihad de Tanger, match disputé samedi au stade d’honneur de Meknès.

La seule réalisation des représentants de la capitale ismaélienne a été inscrite par Oussama Edaoui à la 80è minute de jeu.



Vendredi en ouverture de cette 14ème journée du championnat, le Hassania d’Agadir s’est incliné, au stade municipal de Berrechid, face au FUS de Rabat (0-1). L’unique but de cette confrontation a été inscrit par Amine Souane à la 21ème minute de jeu.



Cette manche de la Botola, avant-dernière avant la fin de la phase aller, devait être clôturée hier par l’opposition Maghreb de Fès-Olympique de Safi. Sachant que cette journée a été tronquée de trois rencontres, à savoir SCCM-RSB, MAT-ASFAR et DHJ-Raja, en raison de l’engagement continental des Militaires et des Verts en Ligue des champions et des Berkanis en Coupe de la CAF.



La mise à jour de ces trois matches a été programmée pour le mercredi 25 décembre.