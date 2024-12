Botola Pro D1 : Le Raja à la rude épreuve berkanie

C’est parti pour la phase retour de la Botola Pro D1. La 16ème journée du championnat sera rehaussée par pas mal d’affiches dont la plus en vue est la confrontation dominicale, prévue au stade municipal de Berkane, entre la RSB, leader, et le Raja qui peine à retrouver la cadence de la saison écoulée.



Les Berkanis, champions d’automne, auront à cœur de conserver leur élan victorieux, signifiant à leurs adversaires qu’ils ne sont pas prêts du tout à lâcher du lest. Et cela commence ce dimanche face à un Raja certes mal en point, mais qui reste capable de réussir un joli coup du côté de l’Oriental.



Dimanche, toujours trois matches sont au programme dont un certain ASFAR-SCCM. Une rencontre où la balance penche largement en faveur des Militaires qui voudraient garder contact avec la formation berkanie. En revanche, ce n’est pas gagné d’avance pour la JSS qui jouera le DHJ, au moment où l’OCS aura un coup à jouer en affrontant le MAT, avant-dernier du classement et sans entraîneur après le limogeage d’Aziz El Amri.



Le bal de cette manche sera ouvert samedi par l’opposition RCAZ-CODM, match qui, sur le papier, s’annonce dans les cordes de l’équipe de Zemamra qui a terminé la première moitié du championnat troisième du classement.



Le club de l’Ittihad de Tager sera sommé de secouer le cocotier en accueillant le HUSA pour ne pas s’enfoncer davantage, tandis que le FUS, qui carbure ces derniers temps, devra se méfier du coriace adversaire tourougui.



Enfin, le stade Larbi Zaouli à Casablanca sera le théâtre d’un classique de la Botola entre le WAC et le MAS. Les Rouges, sur une courbe ascendante, sont tenus de confirmer cet élan face à une équipe fassie qui vient de se séparer de son coach, l’Italien Guillermo Arena, mais qui est en mesure de tirer son épingle du jeu à l’issue de ce choc devant se jouer à guichets fermés.



T.R