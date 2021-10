Botola Pro 1 DHJ-MAS à l’affiche

La septième journée du championnat national de football Botola Pro 1 Inwi débutera ce samedi et s’étalera sur cinq jours à cause de la participation de quatre clubs aux compétitions africaines.



Le bal sera ouvert à Fès où le MAS, sixième avec 8 points, reçoit le DHJ, dauphin avec 14 unités au compteur. Un match intéressant pour les deux formations, car si les locaux tentent de rejoindre les équipes du haut du tableau, les hommes de Benchikha, qui n’ont d’yeux que pour la victoire, visent une place au podium et chercheront à poursuivre leur bonhomme de chemin.

Au stade Adrar d’Agadir, le HUSA accueille le CAYB à partir de 20h30. Mal en point jusque-là à cause de résultats insatisfaisants, les Gadiris tentent tant bien que mal de retrouver leurs marques pour se relancer dans l’exercice, alors que leur adversaire du jour, 9e au classement, essaiera d’assurer sa place au milieu du tableau. La mission sera difficile pour les hommes de Reda Hakam qui risquent de s’enliser davantage en cas de défaite.



Dimanche, la seule rencontre programmée mettra aux prises l’OCS et le SCCM au stade El Massira à partir de 16h. Un match équilibré entre deux équipes qui occupent le milieu du tableau avec 6 unités chacune et qui cherchent à gagner des points pour rattraper le peloton de tête.



L’OCS, depuis l’arrivée de Faouzi Jamal à la tête du staff technique, est en quête de régularité lui permettant d’entrevoir le reste de la compétition avec plus de sérénité. Même cas de figure pour les poulains de M’Hamed Fakhir qui tenteront de se ressaisir.



Mardi, trois rencontres sont au programme : L’OCK accueillera la lanterne rouge le RCOZ à 16h au complexe OCP à Khouribga, l’Ittihad de Tanger affrontera le MCO à partir de 18h15 et le Raja de Casablanca recevra le FUS, 14e à 20h30. Pour le reste de la journée, la Jeunesse Salmie affrontera la RSB mercredi 28 à partir de 18h15, alors que le lendemain, l’AS FAR accueillera dans l’affiche de la journée le WAC au Complexe Moulay Abdellah de Rabat à 18h 15.



Khalil Benmouya