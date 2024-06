Botola. Le Raja coiffe au poteau l’ASFAR

Le Raja de Casablanca, qui recevait à Berrechid, a battu le Wydad de Casablanca par 1 but à 0, dimanche en match de la 29e journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.



Grâce au but d’Adam Nafati (90+2), les Verts profitent du faux pas de l’AS FAR sur la pelouse du Moghreb de Tétouan (2-2), pour s’emparer du fauteuil de leader à une journée de la fin de la saison.



Grâce à cette victoire, le RCA est premier (69 points) avec une unité d’avance sur le club militaire (68 pts).

Comme précité, le Moghreb de Tétouan a fait match nul à domicile face à l’AS FAR 2 buts partout.



Les buts des locaux ont été inscrits par Pape Badji et Mohamed Redouani (45e), tandis qu'El Amine Zouhzouh (27e, 74e) a marqué pour les Militaires.

La dernière journée verra le dernier duel à distance entre le Raja et l’ASFAR. Les Verts seront à Oujda pour jouer le MCO, club sous la menace de la relégation, alors que les Militaires seront à l’épreuve du FUS.