Bonnes opérations du DHJ et du MAS

Le Difaâ d'El Jadida s'est imposé à domicile par 3 buts à 2 contre la Jeunesse sportive salmi (JSS), samedi au stade El Abdi à El Jadida, pour le compte de la 6è journée de la Botola Pro D1 "Inwi".



Les réalisations des Jdidis ont été l'oeuvre de Mustapha Chichane (61è) et Chouaib El Maftoul (67è et 81è). Mustapha Sahd (56è et 87è) a marqué les deux buts des visiteurs.



Ce résultat permet au DHJ d'occuper provisoirement la tête du classement avec 14 points, tandis que la JSS reste 4è avec 9 unités.



Plus tôt dans la journée, le Maghreb de Fès (MAS) a dominé le Rapide Oued Zem (RCOZ) par 2 buts à 0, match disputé au complexe du phosphate de Khouribga.



La première réalisation a été inscrite à la 20e minute grâce à une action de Mohamed El Fakih en faveur des Jaune et Noir, avant que le même joueur ne double la mise sur penalty (45e+9).



La sixième manche devait se poursuivre hier avec la programmation des rencontres opposant le Youssoufia de Berrechid au Chabab de Mohammédia et le FUS de Rabat au Hassania d’Agadir.



A noter que cette sixième journée a été tronquée de quatre confrontations en raison de l’engagement du Wydad et du Raja en Ligue des champions et de l’ASFAR et de la Renaissance de Berkane en Coupe de la Confédération.



Ainsi mardi à 19h30, l’Ittihad de Tanger jouera l’ASFAR, alors que mercredi la RSB et le MCO accueilleront respectivement l’OCK (18h15) et le Raja (20h30). Jeudi à 20h30, le WAC donnera la réplique à l’Olympique de Safi.