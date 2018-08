Bodyboard: Agadir rend hommage à Brahim Iddouch

Un vibrant hommage a été rendu samedi à Agadir au bodyboarder Brahim Iddouch après sa brillante performance en Australie où il a terminé deuxième au Kiama bodyboarding King Pro, l'avant-dernière étape du championnat du monde cette saison.

En présence de représentants des autorités locales, de la commune urbaine, et des médias, une réception a été organisée en l'honneur du champion marocain par deux associations locales: l'Association Baies d'Agadir et l'Association Initiative culturelle.

La cérémonie a eu lieu au siège d'Agadir Surf Academy, sur la plage de la première station balnéaire nationale, en présence également d'un grand nombre de passionnés de surf et autres sports nautiques.

Un trophée symbolisant l'arganier, arbre endémique et providentiel emblématique de la région du Souss, a été remis à l'athlète.

D'après les organisateurs, cet hommage est une façon symbolique pour célébrer l'exploit de Brahim Iddouch à Sydney, à la veille de la dernière étape prévue au Portugal en octobre prochain, et pour mettre en valeur son parcours professionnel, depuis plusieurs années, durant lequel il a plusieurs fois hissé haut les couleurs nationales.

Le natif de Tamraght, petit village au nord d’Agadir, avait en effet déjà atteint le podium mondial avec une troisième place en 2014 et réalisé la manœuvre de l’année en 2016 lors de compétitions en Europe et aux Etats-Unis. L'an dernier, il a remporté la cinquième étape du championnat du monde de bodyboard à Antofagasta au Chili.

Outre son parcours d'athlète de haut niveau, le rider marocain s'illustre également par son engagement dans la formation des jeunes surfeurs et bodyborders, une mission qui le passionne particulièrement.

Le surf figurera, pour la première fois de son histoire, au programme des Jeux olympiques de Tokyo, en 2020 et le rider marocain s'est dit, dans une déclaration à la MAP, "confiant que le Royaume, réputé par ses spots de surfs très prisés, compte un vivier de pratiquants, filles et garçons, appelés à faire partie de l'élite mondiale de cette discipline".

Pour l'étape du Portugal, Iddouch dit viser un bon score afin de confirmer son statut parmi le gotha du bodyboard au niveau international.