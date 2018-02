Bilan de la mise en œuvre du chantier de la régionalisation avancée

En exécution des Hautes orientations Royales visant la mise en œuvre complète du chantier de la régionalisation avancée à travers l'accompagnement effectif de cette étape fondamentale de la vie régionale au Maroc, une réunion élargie s'est tenue, mardi au siège du ministère de l'Intérieur, en présence de responsables de ce département et du ministère de l'Economie et des Finances ainsi que des membres de l'Association des régions du Maroc et des présidents des Conseils des régions du Royaume.

Cette réunion a été l'occasion d'engager le dialogue et de débattre dans le cadre de la coordination et la réflexion pour évaluer le processus de concertation périodique établi entre le ministère de l'Intérieur et l'Association des régions du Maroc pour s'arrêter sur ses aspects positifs et ses obstacles, indique un communiqué du ministère de l'Intérieur.

La réunion a permis de faire la lumière sur le bilan périodique de ce qui a été réalisé par le ministère de l'Intérieur dans le cadre de sa contribution au processus de mise en œuvre du chantier de la régionalisation avancée, notamment en ce qui concerne le chantier de parachèvement de l'arsenal juridique et organisationnel et l'accompagnement des régions dans l'élaboration de leurs programmes de développement et le renforcement et la consolidation du rôle de l'Association des régions du Maroc, ajoute le communiqué.

La rencontre a été également l'occasion de passer en revue le plan d'action prévu au titre de l'année 2018 et qui vise à répondre aux aspirations et aux attentes des présidents des régions, et ce à travers la prise de toutes les mesures qui sont à même de contribuer à une mise en oeuvre optimale et dans des délais raisonnables du chantier de la régionalisation avancée, précise le communiqué.

Cette réunion sera suivie d'autres rencontres de coordination et de concertation dans le cadre de l'évaluation périodique de ce chantier structurant.