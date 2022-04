Benali aux commandes de l’IRT jusqu’à la fin de la saison en cours

L’Ittihad Riadhi de Tanger (IRT), section football, a annoncé, lundi, avoir engagé de nouveau le technicien maroco-espagnol, Juan Pedro Benali, en tant que nouvel entraîneur de l’équipe de la ville du Détroit jusqu’à la fin de la saison en cours. Benali, qui avait entraîné l'IRT en 2020, succède ainsi à l'Argentin Miguel Angel Gamondi, qui s'était séparé du club tangérois, en compagnie de son adjoint, l’ancien international marocain, Tarik Chehab, suite à la série de mauvais résultats enregistrés lors des dernières journées de la Botola Pro (D1) "Inwi" et l’élimination prématurée de l’IRT de la Coupe du Trône face à l'équipe de l’Association Sportive Mansouria, qui évolue en division amateur. Juan Pedro Benali jouit d’une grande connaissance du football marocain, puisqu'il avait entraîné plusieurs clubs évoluant en première division du championnat professionnel, dont le Chabab Mohammedia, l’Ittihad Zemmouri de Khemisset, le Moghreb de Tétouan, le Chabab Rif Al Hoceima et la Renaissance de Berkane. Il dispose également de plusieurs expériences en tant qu'entraîneur ou entraîneur-adjoint de clubs espagnols (Atletico de Madrid, LasRozas,Racing Santander), qatari (Al Gharafa), émiratis (Sharjah et Khor Fakkan) et japonais.