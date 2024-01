Banques : le PNB à 30,2 MMDH à fin juin 2023

Le produit net bancaire (PNB) des banques marocaines s’est établi à 30,2 milliards de dirhams (MMDH) au titre des six premiers mois de l’année 2023, affichant une progression de 9% en glissement annuel, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



Le résultat net des banques a, pour sa part, affiché une croissance de 13,6% à 9,3 MMDH sur la même période, indique BAM dans son récent tableau de bord "Etablissements de crédit et assimilés".



A fin juin 2023, le système bancaire au Maroc compte 88 établissements de crédit et assimilés, dont 24 banques, (5 banques participatives et 3 fenêtres participatives), 29 sociétés de financement, 6 banques off shore, 11 associations de micro-crédit, et 17 établissements de paiement, rapporte la MAP.



Dans le détail, les banques affichent un volume de dépôts clientèle de 1.139 MMDH, soit une progression de 5,4% par rapport à fin juin 2022, un total bilan de 1.737 MMDH, en hausse de 6,5%, et un taux de créances en souffrance de 8,6%. Pour ce qui est de l’activité des banques participatives, l’encours des financements participatifs par Mourabaha s'élève à 25,8 MMDH (+20,6%), contre 200 millions de dirhams (MDH) de financements Salam (+188,2%).



L’encours des dépôts à vue des banques participatives et celui des dépôts d’investissement ressortent respectivement à 7,67 MMDH (+32,2%) et 2,5 MMDH (+29,7%) au titre des six premiers mois de l’année 2023. Les sociétés de financement affichent, elles, un PNB en recul de 3,4% à 3,1 MMDH à fin juin 2023, et un résultat net de 8 MDH, également en recul de 0,7% par rapport à la même période une année auparavant.



Les indicateurs des banques off shore font ressortir un total bilan de 47,6 MMDH (-2,4%), un encours net du crédit à 31 MMDH (+47,1%), et un volume de dépôts de la clientèle de 12,8 MMDH (+5,3%). Les associations de micro-crédit affichent, pour leur part, un total bilan de 9,9 MMDH (+9,1%), un encours de crédits à 8,4 MMDH (-3,5%) et un résultat net de 90 MDH (+42%).



Par ailleurs, le tableau de bord de BAM recense 5.641 guichets bancaires au Maroc à fin juin 2023, soit 6.532 habitants par guichet.