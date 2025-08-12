CMGP Group améliore son chiffre d'affaires à 1,12 MMDH au S1-2025

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé de CMGP Group a atteint 1,12 milliard de dirhams (MMDH) au cours du premier semestre 2025, en légère progression de 0,3% par rapport à la même période en 2024.



Cette performance d’ensemble traduit la résilience du modèle intégré du groupe, soutenue par la dynamique commerciale de la BU Retail, la montée en puissance de l’outil industriel et la croissance continue à l’international, indique CMPG Group dans un communiqué publié sur le site de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

En parallèle, la BU Projet enregistre un recul, bien que les signes de reprise se précisent pour l’ensemble de l’année, relève la même source.



Concernant les investissements réalisés au 1er semestre 2025, ils s'élèvent à 22 millions de dirhams (MDH), portant principalement sur l’extension des capacités industrielles du groupe, en particulier sur les segments engrais et plasturgie, rapporte la MAP.



Ce niveau est équivalent aux investissements en équipements réalisés sur la même période en 2024 (hors prise de participation dans Agrosem et intégration de nouvelles filiales dans le périmètre de consolidation, à savoir Marasset et Process Asset).



Les efforts soutenus d’optimisation du besoin en fonds de roulement ont permis une amélioration significative de la situation financière, avec un excédent net de trésorerie de 26 MDH à fin juin 2025, contre un endettement net de 151 MDH à fin décembre 2024.

CMGP Group est le leader national et la référence en Afrique dans les domaines de l’irrigation, de l’agrofourniture, des solutions solaires et de l’infrastructure hydrique.



Fort de son expertise et son modèle intégré, le groupe propose des solutions couvrant toute la chaîne de valeur, de la distribution d’équipements à la réalisation de projets clés en main. Il s’appuie sur un vaste réseau de distribution, des partenariats stratégiques et des unités industrielles de pointe, avec 1.069 collaborateurs.



Engagé en faveur du développement durable, CMGP Group déploie ses initiatives à travers la Fondation Amane, qui œuvre dans les domaines de l’éducation, de l’entrepreneuriat à impact et de l’environnement.