OPCVM : l'actif net dépasse 808 MMDH au 08 août

-
L’Afrique mise sur l’intensification des investissements dans les alertes précoces
-
Port d’Essaouira : Baisse de 30% des débarquements de la pêche à fin juillet
-
La grande crainte des familles face à l’inflation persistante
-
SCRT : Un déficit budgétaire de 55 MMDH à fin juillet 2025
-
Les recettes fiscales progressent de 15,9% à fin juillet 2025
Dans le détail, les OPCVM "Monétaires" et "Obligations - Court terme" ont enregistré des progressions respectives de 6,63% et 6,23%, indique l'AMMC dans son récent document sur les statistiques hebdomadaires des OPCVM.
La catégorie "Contractuel" a affiché une performance hebdomadaire de 3,91%, suivie des OPCVM "Actions" (+1,54%), "Diversifiés" (+0,65%) et "Obligations - Moyen et long terme" (+0,5%).
Le nombre total d'OPCVM en activité s'est situé à 600 fonds.