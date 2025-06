Bank of Africa augmente son RNPG de 26% au T1-2025

Le résultat net part du groupe (RNPG) de Bank of Africa (BOA) s’est établi à 920 millions de dirhams (MDH) au premier trimestre de 2025, en croissance de 26% comparativement à la même période une année auparavant.



Le résultat net de Bank of Africa SA a augmenté, quant à lui, de 25% à 733 MDH à fin mars dernier, indique le groupe BOA dans un communiqué publié sur le site de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



Concernant le produit net bancaire (PNB) consolidé, il s’est élevé à 5 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 11% par rapport au T1-2024, fait savoir la même source, ajoutant que le PNB de la Banque au Maroc a progressé de 16% à 2,6 MMDH, à la faveur de l’augmentation de la marge d’intérêts et marge sur commissions de 17% et 15% respectivement, outre la bonne tenue des revenus des activités de marché au T1-2025, rapporte la MAP.



Le groupe BOA fait aussi état de la stabilisation des charges d’exploitation consolidées à fin mars dernier, soit un coefficient d’exploitation qui ressort à 42,1%, en amélioration de 4,6 points de base (pbs) par rapport à la même période en 2024. Les charges générales d’exploitation en social ont évolué de 4% à 913 MDH.



Pour ce qui est du coût du risque consolidé, il s’est stabilisé à 936 MDH, avec une légère hausse du coût du risque à la clientèle de la Banque au Maroc de 1% à 578 MDH.



S’agissant des crédits à la clientèle de la Banque, ils ont nettement progressé de près de 4% à 153 MMDH à fin mars 2025. Les crédits consolidés ont augmenté de 1,7% à 229,5 MMDH.



Les dépôts à la clientèle de la Banque ont, pour leur part, affiché une croissance de 2% à 166,7 MMDH, avec une quasi-stagnation des dépôts de la clientèle consolidés à 256,7 MMDH.