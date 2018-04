Balbi-Suarez : Un conte de fées

Attaquant star du FC Barcelone, Luis Suarez défendra les couleurs de l'Uruguay pendant la Coupe du monde 2018 en Russie. Et si celui qu'on surnomme "El Pistolero" est devenu footballeur professionnel, c'est en grande partie grâce à son épouse, Sofia Balbi.

"Cette fois, ça pourrait être ma Coupe du monde...", a déclaré Luis Suarez en février dernier. Plus motivé que jamais, l'attaquant uruguayen âgé de 31 ans va disputer en Russie son troisième Mondial avec la Celeste. En club, celui qu'on surnomme "El Pistolero" évolue depuis 2014 au FC Barcelone, aux côtés de Lionel Messi. Mais, si Luis Suarez est devenu la star du football internationale que l'on connaît aujourd'hui, c'est grâce à son épouse, Sofia Balbi, une charmante Uruguayenne de 28 ans. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur cette jolie blonde.

Luis Suarez et Sofia Balbi, c'est une histoire d'amour qui dure depuis toujours ! Les deux Uruguayens sont ensemble depuis l'adolescence. La jeune femme rencontre Luis Suarez en 2001. A l'époque, le jeune homme âgé de 15 ans est... balayeur de rue. Luis Suarez économise sur son petit salaire et ramasse les pièces dans les rues afin d'inviter en rendez-vous la jolie blonde...

A l'inverse de lui, Sofia Balbi est issue d'une famille relativement aisée. Malgré ses origines modestes, Luis Suarez est très bien accueilli dans la famille de sa dulcinée. Mais deux ans plus tard, en 2003, la famille de Sofia Balbi déménage en Espagne, à Barcelone, pour des raisons professionnelles. Les deux amoureux se retrouvent alors séparés... Avant de quitter son pays natal, Sofia Balbi conseille à son chéri de miser sur le football. Luis Suarez, qui a appris dans l'enfance à jouer au ballon dans les rues de Montevideo, se promet alors de percer dans ce milieu pour être recruté par un club européen et ainsi se rapprocher de sa belle. Ce qui arrive trois ans plus tard, en 2006. Luis Suarez signe dans un club néerlandais, le FC Groningue. Les deux tourtereaux sont à nouveau réunis... "A 15 ans, j'ai trouvé une petite amie qui m'a aidé à comprendre comment le football était pour moi", a déclaré par la suite Luis Suarez.

En 2009, Luis Suarez et Sofia Balbi se disent "oui". De cette union naît ensuite deux enfants, une petite Delfina née en août 2010 et un petit Benjamin, né en septembre 2013. Après quatre ans à l'Ajax Amsterdam, Luis Suarez joue ensuite à Liverpool, en 2011. Son ancien entraîneur dans le club anglais, Brendan Rodgers, a d'ailleurs évoqué la fascination du footballeur pour sa femme : "C’est une femme merveilleuse qui lui offre une grande stabilité dans sa vie. Elle aime Liverpool, elle aime la ville, elle aime faire du copinage avec les femmes des autres joueurs. Elle est un véritable pilier dans sa vie. Ils sont ensemble depuis très longtemps. Luis a voyagé à travers le monde pour la retrouver. C’est une histoire incroyable".