Baisse des débarquements de pêche aux ports de Dakhla et de Nador

Les débarquements de la pêche côtière et artisanale au niveau du port de Dakhla ont atteint 65.600 tonnes (T) à fin août 2025, en recul de 21% par rapport à la même période de l'année précédente, selon l'Office national des pêches (ONP).



La valeur marchande de ces captures a également diminué de 5% à environ 604,91 millions de dirhams (MDH), contre plus de 639,83 MDH à fin août 2024, précise l’ONP dans son rapport du mois d’août sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Par espèce, les débarquements de poissons pélagiques ont chuté de 35% à 47.224 T, générant des recettes de près de 319,39 MDH (-23%), contre 412,56 MDH pour 72.874 T une année auparavant.



En revanche, les poissons blancs ont enregistré une forte hausse de 77% en volume, atteignant 18.256 T, pour une valeur d’environ 263,97 MDH (+35%), contre 196,02 MDH / 10.291 T un an plus tôt.



Les céphalopodes, eux, ont progressé de 154% à 18 T, pour des revenus d’environ 1,80 MDH (+222%), tandis que les crustacés ont reculé de 48% à 102 T, générant 19,75 MDH (-36%).



Par ailleurs, les quantités de produits de la pêche côtière et artisanale débarquées au niveau du port de Nador ont accusé une baisse de 10% à fin août 2025, selon l’ONP.



Les quantités débarquées à fin août dernier ont atteint 2.400 tonnes (T), contre 2.678 T au cours de la même période de l’année écoulée, précise l'Office dans son dernier rapport relatif aux statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.



La valeur marchande de ces captures a accusé, quant à elle, une régression de 2% pour s’établir à 108,87 millions de dirhams (MDH), contre environ 111,48 MDH à fin août 2024.

Par espèce, les quantités de poissons pélagiques débarquées dans ce port ont reculé de 9% au cours des huit premiers mois de cette année, soit 403 T pour une valeur estimée à 3,29 MDH, contre 444 T/ 5,21MDH à fin août 2024.



Les débarquements des poissons blancs ont également régressé à 631 T (-5%) pour une valeur de 17,88 MDH, contre 666 T (19,36 MDH).



Pour ce qui est des céphalopodes, les quantités débarquées ont connu une baisse de 4%, soit 951 tonnes avec des recettes évaluées à 59,77 MDH (+2%), tandis que les quantités débarquées des crustacés ont régressé de 19%, soit 416 tonnes avec des recettes de 27,91 MDH (-2%).



Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 682.672 T à fin août dernier, en baisse de 11% par rapport à la même période une année auparavant.



En valeur, ces débarquements ont reculé à environ 7,37 milliards de dirhams (MMDH), contre plus de 7,41 MMDH en glissement annuel.

