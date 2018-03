BMCE Bank et l'AFEM s’allient pour encourager l’entrepreneuriat féminin

Le groupe BMCE Bank of Africa et l’Association des femmes entrepreneures du Maroc (AFEM) ont paraphé, récemment à Casablanca, une convention-cadre de partenariat visant à faire bénéficier les adhérentes de l’AFEM des solutions d’accompagnement et de conseil développées par la banque.

Signé par Wassila Ibrahimi, vice-présidente de l’AFEM, et Houda Sbihi, chargée du pôle gouvernance et développement du groupe BMCE Bank of Africa, cet accord s’assigne pour but de faire bénéficier les membres de l’Association des offres de financement de la banque, telles que le crédit adossé à "ILAYKI", le crédit pour l’autoentrepreneur et l’avance amortissable dédiée aux très petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises, rapporte la MAP.

La convention signée s’inscrit dans le cadre d’un mémorandum d’entente entre le groupe BMCE et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), qui vise à proposer de nouvelles opportunités de financement et d’assistance technique dédiées aux petites et moyennes entreprises marocaines détenues majoritairement ou dirigées par des femmes.

Dans une déclaration à la presse au terme de la cérémonie de signature, Brahim Benjelloun Touimi, administrateur directeur général du groupe BMCE, a souligné que la banque réaffirme sa volonté de se rapprocher de la gente féminine pour mieux les servir à travers des conseils de qualité, des offres de services adaptées et un accompagnement personnalisé, aussi bien financier que technique.

"La convention signée avec l’AFEM prévoit également l’organisation de cycles de formations thématiques en faveur des membres de l’Association pour développer leurs compétences et renforcer leur compétitivité", a-t-il indiqué.

De son côté, Mme Ibrahimi a déclaré à la MAP qu’en vertu de cet accord, les deux parties s’engagent à l’organisation de caravanes régionales pour sensibiliser sur les offres de BMCE Bank et de l’AFEM.

"Outre l’accompagnement des membres de l’AFEM dans leurs projets de création et de développement, la convention prévoit également l’organisation d’ateliers débats et séminaires sur des thématiques d’intérêt commun", a-t-elle ajouté.

La cérémonie de signature a été marquée par le lancement de la 2ème édition spéciale femmes du club PME, une initiative visant à accompagner et à sensibiliser les femmes entrepreneures en leur offrant un cycle de formations certifiées de 3 mois et un accompagnement personnalisé.