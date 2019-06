Avoir un chien aide à lutter contre les problèmes de coeur

C'est une campagne pour le moins originale que vient de publier la Fédération française de cardiologie, sous le hashtag #Ohmydog ! Le but ? Lutter contre les décès dus aux maladies cardio-vasculaires. Le moyen ? Adopter un chien.

Cette campagne s'adresse surtout aux seniors. La Fédération française de cardiologie rappelle que si l'espérance de vie augmente (84 ans chez les femmes et 79 ans pour les hommes), le temps de vie en bonne santé ne progresse pas. Il est seulement de 64,1 ans pour les femmes et de 62,7 ans pour les hommes. La solution ? Avoir un chien. Cela permettrait de lutter contre la sédentarité en gardant une activité physique et en ayant davantage d'interactions sociales... et donc d'avoir un coeur en meilleure santé !

Dans son communiqué, la Fédération française de cardiologie fait intervenir le Professeur François Carré, cardiologue au CHU de Rennes et très impliqué dans la lutte contre la sédentarité. Il explique que les personnes âgées voient une baisse des capacités de leur organisme à s'opérer. Cela concerne notamment la force musculaire et la capacité à l'effort. Mais pour limiter les effets du vieillissement, les seniors doivent se forcer à pratiquer une activité physique.

"A partir de 65 ans, l'idéal est de pratiquer au moins 1 heure d'activité physique par jour, en la fractionnant éventuellement tout au long de la journée", explique le spécialiste. Avoir un chien permet d'une part de lutter contre l'isolement social, qui est souvent responsable de sédentarité et de prise de poids.

Cela engendre davantage de stress et parfois même une consommation de tabac et une alimentation moins saine. Résultat ? Hypertension artérielle et maladies cardio-vasculaires. Quelques balades avec son chien chaque jour suffiraient à limiter tout cela.