Autoroutes du Maroc Chiffres d’affaires en hausse de la société nationale

La société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) a réalisé un chiffre d’affaires de 3,6 milliards de dirhams (MMDH) en 2017, en hausse de 10% par rapport à l’année d’avant, a indiqué, mardi à Casablanca, son directeur général Anouaz Benazzouz.

"Aujourd’hui, les choix stratégiques d’ADM ont été confortés par des résultats probants de son bilan d’activité de l’année 2017", a insisté M. Benazzouz au cours d’une conférence de presse.

Le résultat net est passé d’un déficit de 3,9 MMDH en 2016 à un bénéfice de 45 millions de dirhams à fin décembre dernier, tandis que l’excédent brut d’exploitation a affiché, lui aussi, un solde de 1,9 MMDH, en amélioration de 4%, s’est réjoui le responsable.

"Après avoir déployé avec succès son projet de restructuration financière en 2016, pour un objectif de consolidation et d'amélioration durable de sa structure bilancielle, ADM a commencé à récolter les premiers fruits de cette restructuration en couronnant l’année 2017 avec un résultat net positif, renouant ainsi avec la profitabilité", a expliqué M. Benazzouz.

Cette performance a été catalysée par les efforts déployés pour la modernisation de l’exploitation, la rationalisation continue des charges d’exploitation et les mesures déployées pour le reprofilage de la dette et conséquemment, l’optimisation du coût de la dette.

La stratégie de développement d'ADM s’est articulée autour de deux axes importants : assurer la pérennité de l’entreprise en redressant ses indicateurs financiers et ses fondamentaux pour la mettre sur le chemin de la profitabilité et moderniser son activité d’exploitation pour en faire une entreprise performante à la pointe de la technologie.

En 2017, la société a poursuivi, en concertation avec ses conseillers et ses organes de gouvernance, les évaluations et les analyses visant à identifier les actions à mettre en œuvre en vue de l'optimisation et la maîtrise du coût de son endettement à travers le contrôle des risques de change, de taux d'intérêt et de sa trésorerie.

Cet exercice a vu la réalisation de plusieurs projets d’investissements qui se sont élevés à 600 millions de dirhams. Ces investissements concernent principalement le développement et la modernisation des infrastructures et le développement du télépéage. De même, l’année écoulée a été marquée par le lancement, le 6 novembre, de trois nouveaux projets structurants. A Mohammedia, ADM a ouvert à la circulation la nouvelle gare de péage côté terre située sur l’échangeur de Mohammedia-Est. Composée de 2 voies de péage initialement, la gare a vu sa capacité tripler pour passer à 6 voies.

A Kénitra, ADM a procédé également au lancement des travaux du nouvel échangeur «Al Massira» au PK232 de l’autoroute Rabat-Tanger qui viendra améliorer la connectivité et la mobilité au niveau de cette ville. La société nationale des Autoroutes du Maroc a aussi lancé les travaux d’aménagement d’une nouvelle aire de service sur la descente d’Amskroud (autoroute Marrakech-Agadir).

Le paiement dématérialisé a connu un grand succès auprès des clients ADM. D’ailleurs, il est amené à augmenter à l’avenir et ce, après généralisation du télépéage à travers l’ensemble du réseau du Royaume. En 2017, le service JAWAZ a enregistré 200.000 clients alors qu’ils n’étaient que de 50.000 en 2016. Une belle performance qui impacte positivement les indicateurs d’ADM.

La digitalisation occupe une place centrale dans la stratégie de modernisation. Ainsi lors de l’année 2017, cette stratégie a été mise en œuvre, marquant la première étape de digitalisation qui doit concerner à long terme l’ensemble de la chaîne de valeur d’ADM.

Pour cette année, elle a concerné le service au client-usager en lui facilitant l’accès à l’information, y compris les clients-usagers à l’international (MRE et touristes étrangers) qui peuvent vivre en live le voyage d’une manière virtuelle sur l’ensemble de l’axe autoroutier pour se rendre compte à distance de la qualité des infrastructures et des services disponibles.

Par ailleurs, ADM prévoit des investissements de l'ordre de 3,431 milliards de dirhams (MMDH). Ces crédits seront dédiés à la réalisation des triplements de la voie Casablanca-Berrechid et du contournement de Casablanca, qui nécessitera trois ans de travaux, a expliqué M. Benazzouz. Au cours de l’année passée, la société a mené plusieurs projets d’investissements qui se sont élevés à 600 millions de dirhams, principalement le développement et la modernisation des infrastructures et le développement du télépéage.

Par ailleurs, M. Benazzouz a indiqué que, dans l’objectif d’anticiper les «murs d’amortissement» caractérisant les exercices 2018, 2019 et 2030, ADM a lancé une opération de reprofilage de sa dette obligataire visant à racheter des lignes avec échéances 2018, 2019 et 2030, d’un montant global de 5,9 milliards de dirhams, par l’émission de nouvelles obligations.

Compte tenu des spécificités de son business plan, ADM a souhaité rallonger au maximum la maturité des nouvelles émissions et transformer le profil de remboursement de la dette in fine en amortissable, a-t-il fait remarquer.

Ainsi, deux opérations d’échange de dette obligataire ont été réalisées avec un grand succès en 2017. La première a été menée en mai et a concerné une émission d’échange de titres obligataires d’un montant de 2,5 MMDH répartis en quatre tranches de souscription à taux fixe. Cette première émission a été clôturée brillamment avec un taux de souscription de 1,26 fois et la demande a atteint 3,15 MMDH.

La deuxième opération de reprofilage a été réalisée en octobre, et a concerné une émission d’échange de titres obligataires d’un montant entre 800 et 1.200 millions de dirhams répartis en trois tranches de souscription à taux fixe. ADM a clôturé avec succès cette deuxième opération qui a été sursouscrite 1,03 fois par une base d’investisseurs diversifiée et la demande a atteint 1,235 milliard de dirhams, témoignant de l'intérêt et de la confiance des investisseurs institutionnels à l’égard d’ADM.

Sur les deux émissions réalisées, un encours de 3,7 MMDH a été échangé permettant de lisser considérablement l’échéancier de la dette et de réduire significativement les murs problématiques qui caractérisaient les exercices 2018, 2019 et 2030. Les murs imminents de 2018/19 ont été réduits de plus de 80%.