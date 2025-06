Auto Hall augmente son chiffre d'affaires de 5% au T1-2025

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Auto Hall s'est élevé à 1.224 millions de dirhams (MDH) au premier trimestre 2025, en hausse de 5% par rapport à la même période un an auparavant.



Cette performance repose sur l'augmentation des volumes de ventes, ainsi que sur la contribution des divers relais de croissance, notamment l’activité de financement portée par Auto Hall Crédit, indique le groupe dans un communiqué, ajoutant qu'en social, le CA a progressé de 16% à 954 MDH.



Auto Hall a poursuivi son développement commercial sur cette période, avec 4.653 unités vendues, soit une augmentation de 4% comparativement à l'an dernier. Cette croissance s'accompagne d'une amélioration du mix-produit.



Par ailleurs, la disponibilité renforcée de certains modèles phares au cours du trimestre devrait se traduire par une hausse des ventes dès le deuxième trimestre.



Le groupe fait savoir qu'au T1-2025, le marché des véhicules neufs (véhicules particuliers et véhicules utilitaires légers) a atteint 48.172 unités vendues, enregistrant une hausse de 35% par rapport à 2024.



Cette progression s'explique par l'arrivée de nouvelles marques chinoises et par la reprise des ventes après le recul de 3,1% observé au T1-2024.