Au Japon, un aéroport fier de n'avoir jamais perdu un seul bagage

L'aéroport international du Kansai, au Japon, affirme ne jamais avoir égaré de bagage, de poussette, ou le moindre sac en 30 ans d'activité.

Mais pour les employés de cet aéroport qui dessert la région d'Osaka et de Kyoto, à l'ouest du Japon, cet exploit n'a rien d'exceptionnel.



"Nous nous contentons de suivre les procédures et les règles et de faire ce que nous avons à faire", explique à l'AFP Tsuyoshi Habuta, superviseur chez CKTS, l'une des sociétés de manutention de l'aéroport.

Pas de "formation spéciale" pour M. Habuta et ses équipes qui gèrent plus de 3.000 bagages par jour.



"Nous remettons les objets fragiles, les poussettes, les planches de surf et les skis directement aux passagers", explique-t-il.

Les bagages sont placés sur le tapis roulant "dans les 15 minutes qui suivent l'arrivée de l'avion afin de réduire le stress des clients", précise-t-il.



L'aéroport international, parmi les plus fréquentés du Japon, a été classé en avril meilleur aéroport du monde pour la livraison des bagages par l'organisme d'évaluation des aéroports basé au Royaume-Uni, Skytrax.

"Tout le monde à l'aéroport du Kansai en est fier", a déclaré à l'AFP Benoît Rulleau, codirecteur général de l'aéroport.



Même s'il est plus facile de parvenir à ce résultat dans un aéroport comme celui du Kansai, qui accueille relativement peu de passagers en correspondance, cela reflète néanmoins "l'incroyable dévouement" du personnel de l'aéroport, indique-t-il.



Le nombre de bagages perdus ou retardés a fortement diminué dans le monde au cours de la dernière décennie grâce à la technologie, indique Nicole Hogg, en charge des bagages chez Sita, un fournisseur de services informatiques pour le transport aérien basé à Genève.

"Si l'on considère le nombre de passagers, 6,9 bagages mal aiguillés (pour 1.000 passagers) est un chiffre très bas", a déclaré Mme Hogg à l'AFP.



Il y a dix ans, le nombre de bagages égarés pour 1.000 passagers était "à deux chiffres", a-t-elle ajouté, saluant "l'investissement du secteur dans la technologie" qui a permis ces progrès.



Les bagages sont rarement égarés lorsque les passagers n'ont pas de correspondance, "la difficulté résidant dans les transferts, lorsque les passagers ont des correspondances courtes et qu'ils essaient de passer d'un vol à l'autre", a-t-elle noté.



L'aéroport du Kansai a récemment retrouvé son niveau d'activité d'avant la pandémie avec 25 millions de passagers internationaux par an.

Il devrait pouvoir accueillir jusqu'à 40 millions de passagers par an, selon M. Rulleau, après une rénovation en vue de l'Exposition universelle qui se tiendra à Osaka en 2025.