Attijariwafa Bank inaugure un nouveau centre “Dar Al Moukawil” à Marrakech

Le Groupe Attijariwafa Bank a inauguré, dernièrement à Marrakech, un nouveau centre “Dar Al Moukawil”, dédié à l’accompagnement des très petites entreprises (TPE).

Ce nouveau centre, le 4ème du genre après ceux d’Ait Melloul, Tanger et El Jadida, vise à encourager toutes initiatives d’entreprendre et contribuer à l’émergence d’un tissu performant de TPE, ce segment porteur de valeur socioéconomique et d’employabilité pour le Maroc.

“Dar Al Moukawil” est un concept exclusif disponible en plateforme web et en centre physique, offrant gracieusement aux TPE existantes, en création ou en idée de projet, la possibilité de bénéficier de plusieurs services d’accompagnement à travers l’accès à des informations riches, des conseillers dédiés pour les aider dans le développement ou dans la phase de création de leur entreprise, des séances de formation quotidiennes et enfin la mise en relation avec les différents opérateurs de l’écosystème, rapporte la MAP.

Intervenant lors de cette cérémonie, le président-directeur général d’Attijariwafa bank, Mohamed El Kettani, a souligné que son groupe bancaire projette de développer ce dispositif dans toutes les régions du Royaume, notant que ce concept commence à donner des résultats “exceptionnels” à travers la création d’un tissu de TPE compétitif et performant.

Et d’ajouter que cette initiative à caractère social a prouvé son efficacité auprès des TPE étant donné qu’ils sont devenus des acteurs locaux incontournables et de véritables plateformes pour l’orientation des TPE.

En effet, renchérit M. El Kettani, le bilan s’avère très positif après seulement quelques mois d’activités des trois premiers centres : plus de 320 formations organisées en faveur de 4.800 TPE, 1.700 entretiens de conseil et d’accompagnement, 56 séminaires de sensibilisation animés au profit des TPE et porteurs de projets, et 52 partenariats avec les acteurs locaux mis en place pour renforcer le tissu entrepreneurial.

Il a, en outre, indiqué que le Groupe banquier innove en matière de mise en relation et lance deux nouveaux services à forte valeur ajoutée. Il s’agit des “Rencontres BtoB sectorielles” entre TPE en vue d’échanger les expériences et surtout identifier des opportunités d’affaires et des “Journées Marchés”, qui consistent à offrir aux intéressés la possibilité de soumissionner à des marchés de grands donneurs d’ordre partenaires de la banque dans cette démarche de soutien aux TPE.

Plusieurs conventions ont été nouées pour confirmer la volonté du Groupe Attijariwafa bank et de ses partenaires, de contribuer activement à l’encouragement de l’entrepreneuriat et à l’accélération du développement des TPE.

Les conventions signées respectivement avec la Chambre d’artisanat de Marrakech-Safi et un groupement d’associations oeuvrant en faveur des commerçants et des artisans de la région, visent à accompagner les TPE orientées par ces partenaires dans leur développement, mise à niveau et modernisation en leur donnant accès aux centres “Dar Al Moukawil” et aux divers services offerts par ces derniers notamment l’information, la formation, l’expertise de conseillers dédiés, la plateforme de mise en relation ainsi qu’une offre de produits et services adaptés.