Attention aux carences en vitamine D quand on fait du sport d'intérieur !

Les jeunes athlètes qui jouent en intérieur risqueraient de développer une carence en vitamine D, qui est importante pour la croissance et le développement des os et des dents, en plus de permettre de résister à certaines maladies. Des scientifiques de l'université Georgia Mason, et de la Mayo Clinic, aux Etats-Unis, ont découvert que beaucoup trop de jeunes souffraient de ce déficit, les Afro-Américains étant les plus à risque.

L'équipe de chercheurs a testé les niveaux de vitamine D de joueurs de basket d'équipes universitaires, que ce soit chez les hommes ou les femmes. Les joueurs recevaient soit une forte dose de vitamine, soit une faible dose, soit aucune vitamine D au départ de l'étude. Les élèves étaient ensuite régulièrement suivis durant l'année 2018/2019, et des informations, notamment sur leur composition physique, la pigmentation de leur peau, leur exposition au soleil, leur régime alimentaire et leur sang étaient collectées.

65% des participants avaient des déficits de vitamine D au début de l'étude, principalement chez les participants à la peau la plus foncée.

Ainsi, la docteure Sina Gallo a encouragé les athlètes à prendre des compléments de vitamine D, nécessaire pour ceux qui participent à des sports d'intérieur, surtout durant les mois d'hiver. « Beaucoup d'athlètes n'ont pas la dose nécessaire en vitamine D par leurs ressources diététiques, les compléments leur offrent une alternative saine, abordable et efficace pour combattre ces déficits», a-t-elle partagé. La scientifique n'offre cependant pas de conseils diététiques.

L'étude a été publiée dans le journal Compléments.