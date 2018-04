Assa-Zag s’applique à valoriser la magie de ses déserts pour renforcer son attractivité touristique

Le conseil provincial d'Assa-Zag entend valoriser au mieux la magie des déserts et les sublimes paysages des dunes et des ergs de cette province du Sud du Royaume pour renforcer davantage son attractivité touristique en tant que destination majeure dans le domaine de l’écotourisme à l'échelle mondiale, souligne dimanche le journal canarien à grand tirage "La Provincia".

Pour mettre en valeur ce projet ambitieux, rappelle le journal, le conseil provincial d'Assa-Zag a lancé récemment un projet touristique baptisé "Voyage dans la nature et la campagne", en coordination avec les autorités locales et avec la participation d’opérateurs touristiques des Iles Canaries pour faire découvrir les circuits touristiques de la province, qui sont de nature à drainer un nombre important parmi les amateurs du tourisme rural et les amoureux des paysages de la campagne.

Dans un article signé Antonio Cabrera, le journal souligne que les autorités de la province d'Assa-Zag ont confié aux opérateurs et agences touristiques des Iles Canaries, plus précisément de Fuerteventura, la promotion touristique de cette province du Sud du Royaume qui dispose d'un potentiel touristique "multiple, riche et varié".

Les experts et opérateurs touristiques canariens, cités par le journal, ont souligné, à ce propos, que beaucoup de chemin reste à parcourir pour permettre à la province de prétendre se constituer en tant que destination touristique privilégiée, pointant du doigt le manque de connectivité aérienne, d'offres touristiques, d'unités d'hébergement hôtelières et de formation de la population locale.

Ils ont aussi souligné la nécessité pour la province d'Assa-Zag d'envisager un produit et des activités touristiques originaux qui soient en harmonie avec sa nature et qui pourraient renforcer sa notoriété.

Ce groupe d'experts parmi lesquels figurent aussi des journalistes et universitaires espagnols a été invité à la "traversée éco-nomade", une sorte d'excursion organisée par le conseil de la province d'Assa-Zag, pour faire découvrir ses potentialités touristiques et écologiques.

Dans le cadre de cette randonnée, la délégation qui comprenait également le maire de la ville espagnole de Salou, Père Grandos, le doyen de la faculté des sciences économiques, des affaires et du tourisme à l’université de Las Palmas, Juan Manuel Benitez, et le professeur spécialisé dans le domaine touristique, Miguel Segui, a sillonné un circuit touristique traversant la commune de Touizki, Douar Akhzane et le site d’Amti.

Le journal souligne que ce voyage vise à promouvoir le tourisme dans cette région marocaine à grand potentiel non encore exploité, pour en faire un levier du développement, à travers la promotion des créneaux porteurs, tels que le tourisme des conférences scientifiques, l’écotourisme, le tourisme rural, religieux et de découverte des monuments historiques.

La publication ajoute, en conséquence, que les deux parties (Conseil provincial d'Assa-Zag et promoteurs touristiques canariens) ont convenu de conjuguer leurs efforts et de multiplier les concertations pour concevoir et mettre en oeuvre un plan d'action ambitieux visant à valoriser au mieux les atouts de la province, renforcer son attractivité et consolider ses infrastructures et son offre touristiques.