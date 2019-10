Arrêter les glucides, est-ce une bonne idée ?

Quand l'envie de perdre quelques kilos se fait sentir, l'une des premières choses que l'on a tendance à supprimer dans un régime sont les glucides. Pourtant, les glucides ont leur importance dans notre organisme. Ils permettent de maintenir l'équilibre du microbiome intestinal et de lutter contre l'âge (rien que ça).

En effet, si réduire les glucides peut être bénéfique, les arrêter totalement pourrait bien avoir des conséquences sur votre santé. Les régimes qui interdisent les glucides supprimeraient plus d'aliments bons pour notre santé que n'importe quel autre régime selon Cynthia Sass, diététicienne qui témoigne pour le magazine Health.

Selon cette nutritionniste, réduire ou annuler les glucides peut limiter voire supprimer notre apport en vitamines, minéraux, antioxydants, en fibres et en prébiotiques. Des troubles digestifs peuvent aussi apparaître car des fibres contenues uniquement dans les glucides permettent d'avoir un système digestif en bonne santé.

De plus le régime sans glucide peut aussi avoir des conséquences sur le mental, car il rend difficile le fait de pouvoir manger à l'extérieur ou au restaurant et provoque des risques d'isolement. De plus en plus de personnes adoptent le régime kéto qui consiste à manger beaucoup de lipides et très peu de glucides. Pourtant, un effet bien connu des gens qui suivent ce régime, appelé "grippe kéto" est provoqué par le manque de glucides, car le cerveau qui normalement utilise 60% des glucides que nous consommons doit trouver de nouvelles sources d'énergie afin de continuer à fonctionner correctement.