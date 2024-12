Arrestation d'un homme qui multipliait les effractions pour "se déstresser"

La police japonaise a arrêté un homme prétendant s'être introduit par effraction dans plus d'un millier de domiciles privés pour le pur plaisir de "l'excitation" et pour "se déstresser", selon un porte-parole des forces de l'ordre mercredi.



L'homme de 37 ans a été interpellé lundi à Dazaifu, dans la région de Fukuoka (sud), soupçonné d'intrusion dans la propriété privée d'un employé indépendant, a expliqué à l'AFP un porte-parole de la police.

Le suspect a été arrêté sur place sur la route en face de la maison, a-t-il ajouté sans fournir plus de détails.



Selon la presse japonaise, l'homme aurait érigé l'effraction au rang d'art de vivre: "S'introduire par effraction dans les maisons d'autres personnes, c'est mon passe-temps, je l'ai fait plus de 1.000 fois", a-t-il affirmé à la police, d'après le quotidien Mainichi.



"Cela m'excite au point que mes paumes sont en sueur, dans l'incertitude d'être découvert ou non par quelqu'un... C'est une manière de me déstresser", a-t-il ajouté, en reconnaissant l'intrusion qui lui a valu son arrestation.



Lundi soir, l'habitant de Dazaifu et son épouse avaient observé une présence dans leur jardin et immédiatement contacté la police, précise le journal.