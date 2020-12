Après l’Algérie, l’EN décidée à conserver son élan victorieux face à la Tunisie

La sélection marocaine de football des moins de 20 ans (U20) s'est imposée face à son homologue algérienne par un but à zéro (1-0), en match disputé au stade Chedly-Zouiten de Tunis, comptant pour la 2e journée du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF), qualificatif à la CAN-2021 de la catégorie en Mauritanie. L'unique but de la sélection marocaine a été inscrit par Mehdi Mouhoub sur une reprise de tête (75e).



Pour sa part, l'équipe nationale tunisienne de la catégorie a remporté son deuxième match de la compétition sur tapis vert et qui devait l'opposer à son homologue égyptienne. Cette dernière s'est présentée avec 14 joueurs en raison de la contamination de plusieurs de ses éléments par le coronavirus. Or, la CAF exige l'inscription d'au moins 15 joueurs sur la feuille de match.



Après ce premier match, les Marocains vont affronter la sélection tunisienne ce lundi. Lors de la journée inaugurale disputée mardi dernier, l'Algérie a fait match nul face à la Tunisie (1-1), alors que la Libye s'est imposée sur tapis vert face à l'Egypte.



A l'issue de la 2e journée, la Tunisie occupe la première place avec 4 points, avec une longueur d'avance sur le Maroc et la Libye, qui comptent trois points chacun. L'Algérie pointe à la 4e place avec un seul point, alors que l'Egypte ferme la marche avec 0 point. Les deux sélections qui occuperont les première et deuxième places de ces qualifications se qualifieront pour les phases finales, prévues en Mauritanie du 14 février au 4 mars 2021.