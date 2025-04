Après délocalisations et autres huis clos : Le boycott pour enfoncer le clou

La Botola Pro D1 de football reprendra ses droits en cette fin de semaine avec la programmation des matches comptant pour la 26ème journée marquée par la tenue du derby WAC-Raja, prévu ce samedi à 20 heures.



Ce choc sera boycotté par les supporteurs aussi bien wydadis que rajaouis en signe de protestation après avoir été interdits à maintes reprises de déplacement pour encourager et soutenir leur équipe. Ils ont saisi cette occasion pour faire montre de leur grogne, d’autant plus que leur action aura davantage d’impact et d’écho puisque le derby sera le premier match abrité par le Complexe sportif Mohammed V après des mois de fermeture pour énièmes travaux de réfection.



Sur le plan sportif, les deux protagonistes, qui restent sur de retentissantes éliminations en Coupe du Trône, auront à cœur de se reprendre en championnat et de jouer à fond leurs chances même si pour le titre, la page est bel et tournée avec la consécration de la RSB.



L’enjeu reste une deuxième place à aller chercher pour les Rouges et un rang avancé pour les Verts, des classements aux avant-postes non gagnés d’avance, qui permettront aux deux équipes de sauver leurs saisons respectives en s’assurant une participation aux compétitions africaine l’année prochaine.



A noter que le bal de cette journée devait être ouvert vendredi par les matches CODM-OCS et JSS-RCAZ. Samedi, outre le derby, deux confrontations sont à l’ordre du jour, à savoir MAS-FUS et DHJ-SCCM. Dimanche, le HUSA affrontera la RSB et l’UTS donnera la réplique à l’ASFAR, alors que la clôture de cette manche est prévue lundi avec le derby du Nord entre le MAT et l’IRT.



T.R



Programme

Samedi

16h00 : MAS-FUS

18h00 : DHJ-SCCM

20h00 : WAC-Raja

Dimanche

16h00 : HUSA-RSB

18h00 : UTS-ASFAR

Lundi

18h00 : MAT-IRT.