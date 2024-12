Appel de Rabat. Vers un Pacte africain pour un avenir prospère et solidaire

Le Maroc, à travers l’USFP, a joué un rôle central dans l'élaboration d'une stratégie multidimensionnelle s'appuyant sur les orientations Royales qui soutiennent l'ouverture du pays sur l'Afrique

Le Maroc, à travers le Parti de l'Union socialiste des forces po pulaires, a joué un rôle central dans l'élaboration d'une stratégie multidimensionnelle s'appuyant sur les orientations Royales qui soutiennent l'ou verture du pays sur l'Afrique, tout en te nant compte des contextes internationaux et régionaux. Cette démarche s'est concré tisée par des initiatives structurantes telles que le projet de gazoduc reliant le Nigeria au Maroc, un pas significatif vers le ren forcement de la coopération énergétique et économique entre les nations d'Afrique de l'Ouest. Le Maroc a également facilité l'accès atlantique aux pays du Sahel et d'Afrique centrale, favorisant ainsi une meilleure intégration économique et com merciale régionale. Afin de concrétiser cette vision, le Maroc a mobilisé sa diplo matie officielle, partisane, populaire, par lementaire et médiatique pour défendre ses causes nationales tout en soutenant celles des autres nations africaines. Ce par tenariat démontre un engagement profond pour garantir la sécurité, la stabilité et le développement du continent africain.Dans le cadre de notre analyse de l'Ap pel historique de l'Internationale socialiste depuis Rabat, il convient de souligner l'im portance des décisions prises, particulière ment en réponse aux crises entravant le développement de l'Afrique. Le groupe de travail s'est concentré sur la gestion des conflits politiques et frontaliers, la lutte contre le terrorisme et le renforcement de la coopération régionale. Il a souligné l'im portance de stratégies diplomatiques vi sant à assurer une stabilité durable dans les pays africains. En outre, le groupe a plaidé pour l'activation de mécanismes de dia logue et de confiance entre les parties en conflit, tout en respectant la souveraineté et l'indépendance des décisions nationales. Cette initiative s'inscrit dans une vision plus large visant à faire de l'Afrique un modèle dans la gestion des crises, la construction de la paix et le soutien à un développement durable intégré.L'Appel de Rabat a également lancé un appel clair aux partis membres de l'Inter nationale socialiste, les incitant à soutenir activement les processus démocratiques en Afrique. Ce soutien est jugé indispensable pour garantir la stabilité et encourager un développement durable sur le continent. La commission a mis l'accent sur l'impor tance de renforcer la participation poli tique et de protéger les libertés fondamentales, qui sont les piliers des droits de l'Homme et des systèmes démo cratiques équitables. Par ailleurs, l'Appel a insisté sur la nécessité de renforcer l'inté gration régionale entre les pays africains, tant sur le plan économique que politique, pour répondre aux défis communs du continent.L'Appel a également abordé la démo cratie comme un facteur crucial pour ga rantir la stabilité politique et un développement durable. Il a souligné la nécessité de soutenir les processus démo cratiques tout en contrant les régressions qui menacent les transitions démocra tiques en Afrique. L'importance de proté ger les libertés fondamentales et d’assurer le droit à la participation politique pour tous les peuples a été réaffirmée comme essentielle pour construire des systèmes démocratiques solides et inclusifs.En outre, l'Appel a mis en lumière les défis climatiques auxquels l'Afrique est confrontée, appelant à une solidarité inter nationale pour aider les pays africains à faire face aux impacts du changement cli matique. Il a souligné la nécessité d'adop ter des politiques favorisant un développement durable tout en protégeant l'environnement. Parallèlement, il a insisté sur le respect des principes de bon voisi nage et de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats africains, afin de fa voriser des relations solides et durables entre les nations du continent. Cette soli darité régionale est essentielle pour garan tir la justice, la stabilité et un développement durable à long terme.Dans ce contexte, un Pacte africain pour l'avenir a été proposé, inspiré de la Charte de New York mais adapté aux réa lités et spécificités du continent africain. Ce pacte vise à guider les efforts de déve loppement et de coopération pour construire un avenir prospère et juste. Il vise également à renforcer la coordination entre les gouvernements, les partis poli tiques et les institutions régionales, tout en soutenant les initiatives locales et inno vantes qui contribuent au développement durable. Ce pacte incarne une vision com mune et un engagement à atteindre la jus tice sociale, la stabilité et l'égalité sur le continent.Enfin, pour renforcer la position de l'Afrique sur la scène internationale et at teindre une intégration économique dura ble, l'Appel a souligné que le renforcement de la souveraineté des pays africains dans les forums mondiaux et la défense de leur intégrité territoriale sont primordiaux. Ce soutien international est essentiel pour ga rantir une plus grande influence de l'Afrique dans les décisions mondiales et assurer un développement équitable pour tous ses peuples.Membre de la Commission nationale d'arbitrage et d'éthique de l’USFP