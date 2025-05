Appel à une action arabe commune fondée sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats

Le premier vice-président de la Chambre des représentants, Mohamed Sabbari, a appelé, dans une allocution lue au nom de la délégation parlementaire marocaine prenant part au 38e Congrès de l'Union parlementaire arabe (UPA), à "la formulation d'une vision réaliste et commune, qui rompt avec les discours de division et jette les bases d'une nouvelle phase de l'action arabe commune fondée sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats".



Cette vision devrait s'appuyer sur la promotion de l'esprit de la solidarité et d'entente entre les peuples arabes, a souligné M. Sabbari lors de la deuxième journée du Congrès, tenu dans la capitale algérienne sous le thème "Le rôle de l’Union parlementaire arabe à la lumière des changements régionaux et internationaux", indique un communiqué du Parlement.



A cet égard, il a relevé que le thème de ce conclave dépasse le cadre organisationnel de l'Union pour couvrir les sujets stratégiques et les défis actuels auxquels la région arabe et le monde entier sont confrontés, testant ainsi "l’efficacité de l'UPA comme étant une plateforme qui permet de faire entendre la voix des peuples arabes".



Par ailleurs, le chef de la délégation parlementaire marocaine a mis en avant le rôle vital joué par l'UPA depuis sa création en 1974 dans le rapprochement du monde arabe et la mise en place d'un espace propice au dialogue, à la convergence des points de vue et des volontés, outre sa contribution à la formation d'une culture parlementaire arabe démocratique basée sur la communication et la coopération entre les différents Parlements nationaux.



De même, il a salué le rôle de l'Union dans la coordination des efforts et l'unification des positions dans les forums parlementaires internationaux, ainsi que son soutien à l'esprit de fraternité et de l'action commune, appelant au développement de ses mécanismes d'action afin qu'ils soient cohérents avec le nouveau discours arabe en phase avec les transformations géostratégiques majeures que connaît le monde, en vue de préserver les intérêts de la Oumma arabe et l'indépendance de sa décision collective".



Abordant les derniers développements dans la région, M. Sabbari a affirmé que la cause palestinienne demeure le défi le plus saillant de l'agenda arabe, condamnant l’agression israélienne en cours contre le peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie.



Il a, à cet égard, souligné la nécessité de mettre fin immédiatement à l’agression, de lever le siège, d’ouvrir les points de passage et de permettre au peuple palestinien d’exercer ses droits fondamentaux.



Dans cette veine, il a rappelé les positions fermes et le soutien continu apporté par SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, Président du Comité Al-Qods, à travers les actions humanitaires et de terrain menées par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, "qui consacre l'engagement du Maroc, Roi et peuple, en faveur de la cause palestinienne".



Le 38e Congrès de l'UPA a été marqué par la tenue de trois sessions, ainsi que des réunions des Comités de la Palestine, des Affaires de la femme, de l'enfant et de la jeunesse et des Affaires politiques et des relations parlementaires, outre la réunion de l'Assemblée des secrétaires généraux des Parlements arabes.



Au programme de ce conclave figuraient également des discussions axées sur une série de projets de résolution relatifs à la situation politique et économique dans le monde arabe, outre l'examen des moyens de renforcer les relations interparlementaires arabes et des développements sécuritaires de la Oumma arabe.

Les participants ont planché sur le renouvellement des structures de l'Union ainsi que sur les candidatures pour abriter le siège de son secrétariat général.



Le Parlement marocain a été représenté à ce Congrès par une délégation de la section parlementaire nationale au sein de l'UPA, conduite par Mohamed Sabbari, premier vice-président de la Chambre des représentants, et comprenant Ahmed Akhchichine, vice-président de la Chambre des conseillers, les députés Mohamedi Touhtouh, Abderrazak Ahlouch et Fayçal Zerhouni, ainsi que les conseillers Lahcen Hasnaoui et Salima Zidani.